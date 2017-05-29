Еще два ресторана-теплохода уберут с набережных Москвы-реки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Владельцы судов "Ласточка-2" и "Александр Блок" уведомлены, что суда должны покинуть места стоянок, так как они стоят там незаконно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" в понедельник.

"На данный момент суда расположены в Центральном округе столицы, на Лужнецкой ("Ласточка-2") и Краснопресненской набережных ("Александр Блок"). На них работают рестораны", - сказал собеседник агентства.

Так, "Ласточка-2" эксплуатируется без договора причаливания и по решению суда, которое вступило в законную силу, собственник должен освободить причал.

Теплоход "А.Блок" пришвартован к Краснопресненской набережной, которая не является разрешенным пунктом стоянки согласно действующим правилам стоянки и движения судов в московском бассейне. За причаливание в нарушение правил плавания ответственные лица "Блока" привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что от Крымской набережной должен быть отбуксирован теплоход "Валерий Брюсов", который находился там с 1993 года. С 2013 года из акватории Москвы-реки убрали 38 дебаркадеров: 28 объектов владельцы транспортировали, еще 10 - были перемещены силами ГКУ "Организатор перевозок". Дебаркадеры не отвечали минимальным требованиям безопасности для людей, находившихся на борту.