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Москва

Московскую Сретенку закрывают для автомобилей до понедельника

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Улица Сретенка в центре Москвы, которую благоустраивают в рамках программы "Моя улица", закрыта для движения автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта.

"Ограничения будут действовать с 00:00 29 июля до 05:00 31 июля. За это время на Сретенке появится новый асфальт. Дорожные ограничения нужны, чтобы рабочие уложили покрытие единым ковром, без стыков. В этом случае асфальт будет служить дольше", - рассказал собеседник агентства.

В это время въезд в 16 прилегающих переулков будет доступен только для местных жителей и автомобилей спецслужб. В этих переулках частично также уложат новый асфальт.

Отмечается, что в масштабных работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники. Планируется уложить 10,3 тыс. кв. м нового дорожного покрытия, для чего потребуется 1,7 тыс. тонн асфальта.

Ранее сообщалось, что с 00:00 5 августа до 05:00 7 августа для укладки асфальта будет перекрыта улица 1-я Тверская-Ямская, Тверская на участке между Пушкинской и Триумфальной площадями. Также в это время асфальт уложат на площади Тверская Застава.

Кроме того, благоустройство коснется и Москворецкой набережной.

"Для движения автомобилей временно будет перекрываться участок Москворецкой набережной между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом в обе стороны", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что набережную на этом участке перекроют до 09:00 субботы, а также с 23:00 субботы до 09:00 воскресенья.

Ранее сообщалось, что в центре столицы для укладки асфальта в центре Москвы с 00:00 субботы до 05:00 понедельника будет перекрыто движение по улице Сретенка на всем ее протяжении.

Теги: Москва, Россия
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