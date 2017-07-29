На востоке Москвы появится новая дорога с выходом на ТТК

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Для соединения Северо-Восточной хорды и Третьего транспортного кольца на востоке столицы планируется построить новую дорогу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Нам необходима связка строящейся Северо-Восточной хорды и Третьего транспортного кольца. Новая дорога появится около шоссе Энтузиастов с выходом через Рязанский проспект на Третье кольцо", - сказал он в субботу журналистам.

Хуснуллин отметил, что в скором времени начнется проектирование новой дороги. "Строительство дополнительных связок и различных съездов позволит снизить загруженность основных магистралей и равномерно распределить транспортные потоки", - сказал заммэра.