Движение поездов на Белорусском направлении МЖД приостановили

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги временно приостановлено в связи с проблемой контактной сети, сообщила в субботу пресс-служба РЖД.

"В связи с тем, что в 10:49 на перегоне Кунцево-1-Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути, на данном участке Белорусского направления МЖД остановлено движение поездов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после укрепления опорных линий, движение восстановят.