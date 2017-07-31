Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов
Москва

Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду на этой неделе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Комфортная летняя погода ожидает жителей Московского региона в ближайшие несколько дней, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Знаете, вполне нормальная хорошая летняя погода. Температуры высокие, в среднем - на два градуса выше нормы", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

МоскваВ Москве за ночь выпало до четверти месячной нормы осадковЧитать подробнее

По его словам, после сильных дождей, прошедших накануне ночью, атмосферное давление начинает расти, а вслед за ним - и температура воздуха. Днем в понедельник воздух прогреется до 25 градусов, во вторник, 1 августа, до 26 градусов, а в среду, 2 августа, уже до 29 градусов, все эти дни почти без осадков. Это связано с тем, что к Москве подойдет область высокого давления, которая принесет тепло и солнечную погоду. Однако по ночам будет прохладно - 14-16 градусов.

В четверг, 3 августа, ночью уже 19-21 градус, днем 25-27. Но в этот день увеличивается вероятность осадков, возможны летние грозы с увеличением скорости ветра до 12-17 м/с в порывах. В ночь на пятницу вновь холодно - около 16 градусов.

Тем не менее, давление в конце рабочей недели будет оставаться достаточно высоким, потому пятница, 4 августа, должна быть достаточно сухой и жаркой - днем 22-27, переменная облачность, без существенных осадков.

Также Вильфанд сообщил о данных предварительных расчетов на грядущие выходные. Как ожидается, в субботу днем будет около 22-27 градусов, местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье, вероятно, облачность усилится, днем до 25 градусов, не исключены дожди.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в разных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Шествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицыШествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицы
На марше призовут к отставке главы РоскомнадзораПодробнее
На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"На Новом Арбате загорелось одно из зданий-"книжек"
По данным МЧС, здание, из которого валит черный дым, находится на реконструкцииПодробнее
Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"Вильфанд сообщил о наступлении в Москве "умеренного лета"
Небольшие осадки будут, но "они не затопят", обещает глава ГидрометцентраПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Военно-морской парад в Петербурге12 фото
30 июля
Военно-морской парад в Петербурге
Профессия: капитан10 фото
29 июля
Профессия: капитан
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПенс заявил о надежде Трампа на изменение поведения России на УкраинеВ РоссииМИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятниковЭкономикаАнна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовЭкономика"Коммерсантъ" узнал о скорой ликвидации бренда "Техносила"В миреВ ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человекВ миреКоманда Трампа занялась разработкой санкций против Китая

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роуминга

ФАС возбудила дело в отношении"большой четверки" из-за национального роумингаОператоры связи обязаны были вынести предложения по отмене национального роуминга, но не сделали этого Подробнее

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссий

В Кремле уточнили категории сокращаемых сотрудников американских дипмиссийСреди 755 сотрудников дипмиссий США, которые должны быть сокращены, - и дипломаты, и техперсонал, в том числе граждане РФ Подробнее

В Екатеринбурге задержали напавшего с ножом на беременную жену в роддоме

Скончалась французская актриса Жанна Моро

Истребители НАТО за неделю один раз сопровождали самолет РФ

Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду на этой неделе

Пенс назвал Россию угрозой для НАТО

В ботаническом саду Томска нашли голову пропавшей девушки

"Интерфакс" получил права на распространение кредитных рейтингов S&P Global Ratings в России

Хоккеист Андрей Марков продолжит карьеру в "Ак Барсе"

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантов

Анна Нетребко возглавила рейтинг Forbes среди российских музыкантовПо данным издания, за год она заработала 7,5 миллионов долларов Подробнее

В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний

Эдита Пьеха удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Додон во время отпуска поднимется на Афон и встретится с Рогозиным в Иране

Собственник "Банкирского дома" объявлен розыск за хищение 600 млн руб

Обвиняемый в подготовке терактов в РФ украинец Сизонович осужден на 12 лет

Подросток в Перми напал с ножом на прохожих

Дважды "заказавший" родственника новосибирец предстанет перед судом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи