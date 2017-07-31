Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду на этой неделе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Комфортная летняя погода ожидает жителей Московского региона в ближайшие несколько дней, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Знаете, вполне нормальная хорошая летняя погода. Температуры высокие, в среднем - на два градуса выше нормы", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, после сильных дождей, прошедших накануне ночью, атмосферное давление начинает расти, а вслед за ним - и температура воздуха. Днем в понедельник воздух прогреется до 25 градусов, во вторник, 1 августа, до 26 градусов, а в среду, 2 августа, уже до 29 градусов, все эти дни почти без осадков. Это связано с тем, что к Москве подойдет область высокого давления, которая принесет тепло и солнечную погоду. Однако по ночам будет прохладно - 14-16 градусов.

В четверг, 3 августа, ночью уже 19-21 градус, днем 25-27. Но в этот день увеличивается вероятность осадков, возможны летние грозы с увеличением скорости ветра до 12-17 м/с в порывах. В ночь на пятницу вновь холодно - около 16 градусов.

Тем не менее, давление в конце рабочей недели будет оставаться достаточно высоким, потому пятница, 4 августа, должна быть достаточно сухой и жаркой - днем 22-27, переменная облачность, без существенных осадков.

Также Вильфанд сообщил о данных предварительных расчетов на грядущие выходные. Как ожидается, в субботу днем будет около 22-27 градусов, местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье, вероятно, облачность усилится, днем до 25 градусов, не исключены дожди.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в разных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков.