Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ разобрали

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фонтанный комплекс "Золотой колос" на ВДНХ полностью разобран, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы в понедельник.

"Спецтехника и мастера разобрали с осторожностью каждую деталь, которая состоит из отдельных тонкостенных элементов, облицованных мозаичной смальтой. Под руководством реконструкторов каждая мельчайшая деталь была пронумерована и доставлена в реставрационный центр, где фонтан вновь приобретет свой первозданный вид", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что капремонт "Золотого колоса" включает также мероприятия по замене инженерных коммуникаций и насоса.

"Проверки фонтана "Золотой колос" выявили высокий уровень износа технологического оборудования, множественное разрушение архитектурного облика, элементов декора, несущих конструкций", - сообщили в мэрии.

Там отметили, что реставрация продлится до 2018 года.

Знаменитые фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" на территории ВДНХ капитально не ремонтировались больше 60 лет.