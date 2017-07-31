Станцию метро "Улица Академика Янгеля" закрыли из-за подозрительного предмета

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Станция Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена "Улица Академика Янгеля" закрыта для пассажиров, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Все находившиеся на станции люди были эвакуированы, поезда проходят станцию без остановок.

На одной из скамеек стоит похожий на чемодан предмет, он окружен полицейскими лентами.

Между тем, в столичной подземке подтвердили, что станция Улица Академика Янгеля закрыта по требованию полиции.

"Пользуйтесь соседними станциями метро", - говорится в твиттере метрополитена.