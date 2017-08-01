Москва Дипломатическая война с США

Журналисты устроили дежурство у складов посольства США в Москве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Обстановка в районе складов посольства США на Дорожной улице в Москве, доступ к которым для американских дипломатов приостановлен с 1 августа, спокойная.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в районе дома 9 на Дорожной улице безлюдно, на месте находятся только несколько журналистов. Дипработников или сотрудников правоохранительных органов нет.

Ворота, ведущие на территорию складов, заперты и охраняются собакой. Территория за воротами также пуста.

Запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступил в силу во вторник, 1 августа.

Доступ к этим объектам приостановлен в соответствии с решением о мерах в отношении загранпредставительств США, объявленных МИД РФ 28 августа. Кроме того, согласно этому решению, США должны будут сократить численность сотрудников загранпредставительств в РФ с нынешних 1,2 тыс. до 455 человек.

Российская сторона пошла на такой шаг после того, как американские власти выдворили в конце прошлого года из страны 35 сотрудников российских загранпредставительств и закрыли принадлежащие постпредству РФ при ООН и посольству в Вашингтоне дипломатические комплексы в Нью-Йорке и Мэриленде.

Теги: Россия, США
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