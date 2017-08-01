После перестрелки в Мособлсуде три человека получили огнестрельные ранения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве Московской области уточнили, что после инцидента в Мособлсуде госпитализированы пять человек.

Так, в больнице находятся три мужчины - с огнестрельным ранением левого плеча, с огнестрельным ранением бедра и с огнестрельным ранением грудной клетки. "Там серьезные ранения, состояние мужчин, получивших огнестрельные ранения, тяжелое", - сказали "Интерфаксу" в Минздраве Московской области.

Ранее также сообщалось, что с ушибами госпитализированы мужчина 40-45 лет и женщина 40 лет, состояние обоих - средней степени тяжести, они доставлены в Красногорскую городскую больницу №1.

В Росгвардии в пятницу сообщили, что стрельбу в суде устроили подсудимые по так называемому "делу банды ГТА" при попытке побега, "все злоумышленники были нейтрализованы". Из Мособлсуда были ликвидированы люди.