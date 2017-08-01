Москва Дело "банды ГТА"

После перестрелки в Мособлсуде три человека получили огнестрельные ранения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве Московской области уточнили, что после инцидента в Мособлсуде госпитализированы пять человек.

Так, в больнице находятся три мужчины - с огнестрельным ранением левого плеча, с огнестрельным ранением бедра и с огнестрельным ранением грудной клетки. "Там серьезные ранения, состояние мужчин, получивших огнестрельные ранения, тяжелое", - сказали "Интерфаксу" в Минздраве Московской области.

Ранее также сообщалось, что с ушибами госпитализированы мужчина 40-45 лет и женщина 40 лет, состояние обоих - средней степени тяжести, они доставлены в Красногорскую городскую больницу №1.

В Росгвардии в пятницу сообщили, что стрельбу в суде устроили подсудимые по так называемому "делу банды ГТА" при попытке побега, "все злоумышленники были нейтрализованы". Из Мособлсуда были ликвидированы люди.

Теги: Мособлсуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в Мособлсуде
Ранее СМИ сообщили, что в суде произошла стрельба на заседании по делу "банды ГТА"Подробнее
Утверждена программа реновации жилья в МосквеУтверждена программа реновации жилья в Москве
В итоговый список вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартирПодробнее
Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"Парковку в Москве можно будет оплатить картой "Тройка"
Власти города планируют полностью отказаться от специальных парковочных картПодробнее
Сбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судомСбившая мальчика в Подмосковье женщина предстанет перед судом
Она превысила скорость и в момент ДТП разговаривала по мобильникуПодробнее
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала годаВ Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Температура воздуха на базовой московской метеостанции к полудню среды успела подняться до 26,8 градусаПодробнее
В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"В центре Москвы завершилось шествие "За свободный интернет"
По данным полиции, акция прошла без нарушений общественного порядкаПодробнее
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделеСиноптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидаетсяПодробнее
Шествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицыШествие "За свободный интернет" пройдет в центре столицы
На марше призовут к отставке главы РоскомнадзораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеровВ РоссииМИД пригласил в РФ подвергшегося критике за портрет Лаврова украинского пилотаВ РоссииВ России на одного несчастливого человека оказалось шестеро счастливых

Саакашвили пообещал вернуться на Украину

Пять человек погибли в результате столкновения "Соболя" с "КАМАЗом" в Забайкалье

В посольстве США опровергли сообщения об увеличении отказов в визах из-за мер МИД РФ

Молодой лось прогулялся в парке Петербурга

Поставки электроэнергии в КНР приостановлены из-за аварии на Дальнем Востоке

После перестрелки в Мособлсуде три человека получили огнестрельные ранения

Реновация потребует 30 изменений в законодательство Москвы

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из Мособлсуда

В Росгвардии подтвердили попытку побега фигурантов дела "банды ГТА" из МособлсудаПо данным полиции, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских - травмы Подробнее

Иран назвал успешным запуск ракеты-носителя "Симорг"

Сын Патрушева купил акции "Газпрома" на 22 млн рублей

Госдеп США в заявлении о своей миссии исключил продвижение демократии в мире

Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

В МВД подтвердили ликвидацию троих напавших на конвой в Мособлсуде

Два человека госпитализированы после нападения на конвоиров в Мособлсуде

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Преображенскую церковь в Кижах полностью отреставрируют к 2020 году

На Дальнем Востоке нарушено электроснабжение

Проблема затронула потребителей в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае и Приморье Подробнее

Верховный суд подтвердил приговор имаму московской мечети

Трое участников нападения на приставов в Мособлсуде убиты

Главному палестинскому переговорщику сделают в Израиле операцию по пересадке легких

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи