В Подмосковье в среду потеплеет до 31 градуса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в среду поднимется до 27-29 градусов, в Подмосковье - до 31 градуса, дождей не будет, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем в регионе ожидаются переменная облачность, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет чуть выше нормы - 752-754 мм рт.ст.

Температурный рекорд для 2 августа в Москве был установлен в 2010 году - 36,9 градуса.

Самым жарким днем лета и всего 2017 года стало 29 июля: воздух на базовой городской метеостанции на ВДНХ раскалился до 31,9 градуса.