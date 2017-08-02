Центральный участок "зеленой" линии московского метро 6 августа будет закрыт

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В ближайшее воскресенье в связи с работами по ремонту путевой инфраструктуры центральный участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрыт для движения поездов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в среду.

"В воскресенье в течение всего дня не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". На вход и выход будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная"", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, поезда будут ходить только на участках между станциями "Речной вокзал" и "Белорусская", а также между "Алма-Атинской" и "Новокузнецкой". "Администрация метрополитена просит пассажиров заранее планировать свой маршрут и пользоваться наземным общественным транспортом", - отметили в пресс-службе.

Работа Замоскворецкой линии на всем ее протяжении возобновится в обычном режиме 7 августа в 5:30.

Предыдущее удлиненное технологическое "окно" в связи с ремонтными работами в столичной подземке проводилось 23 июля, когда в течение всего дня не было движения поездов на центральном участке Сокольнической линии.