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Москва

Барельефы с дояркой и свинаркой обнаружили при реставрации на ВДНХ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во время реставрации павильона №6 "Химия" на ВДНХ при разборке кирпичной кладки обнаружены барельефы, которые считались утраченными, сообщается на сайте столичной мэрии в четверг.

"Барельефы украшали стену здания с 1954 по 1969 год. Скульптурная композиция находится в хорошем состоянии, после реставрации ее смогут увидеть посетители. На одном барельефе изображение доярки и свинарки, на другом - богатый урожай фруктов", - говорится в сообщении.

Построенный в 1954 году павильон № 6 изначально представлял Литовскую ССР, где располагались стенды лучших колхозов и коневодческих ферм, фотографии, панно с историей Литвы, а также достижения республики в области здравоохранения, науки и культуры. Для внешней отделки павильона использовались породы камня, добываемые в Литве, и керамика, а одну из стен фасада украшали барельефы на сельскохозяйственную тему. В 1963 году павильон переименован в "Академию наук СССР. Химия". Поскольку стилистика барельефов не вписывалась в новую концепцию здания, в 1969 году их заложили кирпичной кладкой.

При этом проектировщики были уверены, что барельефы к настоящему моменту либо полностью уничтожены, либо находятся в таком состоянии, что реставраторам придется воссоздавать их с нуля.

"Сюжетные барельефы - один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, - представляют собой действительно ценные произведения искусства. На основе изучения исторических справок и фотографий мы предполагали, что за кирпичной кладкой могут быть барельефы, но мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Планируется, что все фасадные работы в здании завершатся к весне 2018 года, после чего в нем откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

Теги: Москва, ВДНХ
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