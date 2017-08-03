Собянин рассказал Медведеву о росте доходов москвичей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Доходы москвичей растут даже с учетом инфляции, а нынешнего роста налоговых поступлений в бюджет не было с 2011 года, заявил мэр Сергей Собянин. "Не может не радовать и то, что хотя бы немного, но все-таки растут доходы населения. В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции, и в этом году небольшой рост", - сказал он на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Он уточнил, что падение доходов, которое было в предыдущие годы, еще не компенсировано. "Тем не менее, мы вышли на положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит", - сказал Собянин. По его словам, косвенно это подтверждается и объемом розничной торговли: в прошлом году было падение, в этом - номинальный рост 5%.

"Это косвенно видно и по заполняемости торговых помещений, офисных помещений - везде идет позитивная динамика. Пожалуй, самый очевидный показатель - это поступление налогов: налога на прибыль, подоходного налога", - сказал мэр.

"Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года, со времен, когда мы вышли из кризиса 2009-2010 года. Очень похожий тренд по динамике, по объему, по процентам. Надеюсь, что этот тренд и эти показатели сохранятся до конца года. Можем констатировать, что мы перешли уже не только в нейтральную, но в позитивную фазу роста", - сказал Собянин.

Медведев же заявил, что восстановительный рост в Москве - это очень хорошо, потому что российская столица - крупнейший мегаполис и "общестрановой драйвер развития".

"По поводу роста реальных доходов, не говоря уже о том, что доходы растут естественно, и в номинале - на более солидные цифры - это тоже позитивная тенденция. Конечно, было бы хорошо все это закрепить", - сказал премьер.