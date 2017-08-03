Московский храм на Рождественке передан в собственность РПЦ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Распоряжением департамента городского имущества Москвы в собственность Русской православной церкви передается объект культурного наследия федерального значения "Церковь Николы в Звонарях", построенная во второй половине XVIII века на улице Рождественка, сообщает сайт Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

В начале XVII века на этом месте находился так называемый "Убогий дом" с деревянной Никольской церковью, которую заменили на каменную примерно в 1657 году. Позже эту местность заселили звонари колокольни "Иван Великий" и сторожа кремлевских соборов. С 1677 года церковь получила ставшее употребительным наименование - "в Звонарях".

В 1760 году по приказу Екатерины II на деньги графа И.И.Воронцова, имевшего здесь обширную усадьбу, спускавшуюся к реке Неглинке, начали строить новый каменный храм. Церковь Николы была закончена через два года, видимо как домовая, что объясняет ее небольшой размер.

Три придела (Николая Чудотворца, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Димитрия Ростовского) существовали до 1762 года, а придел преподобного Сергия был устроен в 1766 году. Сохранившееся до наших дней здание сооружено в стиле барокко. Оно соединило в себе классическую основу с русскими традициями, сочетая компактную купольную композицию с крестообразным внутренним пространством.

В 1933 году храм был закрыт. В церкви разместили склад, а с середины 1960-х - кафедру Московского архитектурного института.

В 1994 году в храме было учреждено Подворье Успенского Пюхтицкого женского монастыря (Эстония). Сюда с почестями вернули чудом уцелевшую в годы богоборчества особо чтимую икону - Божией Матери "Взыскание погибших".