Москва

Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей из-за тления кровли

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Третьяковской загорелся утеплитель кровли, из-за чего была проведена эвакуация посетителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в четверг.

Там рассказали, что тление утеплителя площадью 0,1 кв метра и задымление произошли в 14:30 на кровле одного из зданий Третьяковской галереи в Малом Толмачёвском переулке. "Принимая во внимание важность объекта, в Лаврушинский и Малый Толмачёвский переулки мгновенно прибыло несколько пожарных расчетов", - добавили в пресс-службе галереи.

Тление было ликвидировано пожарными. В 15:10 после устранения причины тревоги, посетителей вновь пригласили в залы музея.

В пресс-службе подтвердили, что в настоящее время галерея работает в обычном режиме.

Теги: Третьяковская галерея
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