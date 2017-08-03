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Выходные в московском регионе будут жаркими и с недолгими дождями

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Жаркие и по-настоящему летние выходные ждут жителей Московского региона, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Гидрометцентр подготовил вполне приятную информацию - ожидается приятная летняя погода, комфортная. Температура выше нормы в среднем на 2,5 градуса. Лето потихоньку восполняет недобор тепла, возвращается в норму", - сказал Р.Вильфанд агентству в четверг.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры в Москве и области будут выше 15 градусов, в 7-8 утра - около 20 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до 24-26 градусов в столице и до 27 градусов по области.

Осадки в ближайшие три дня возможны, но они пройдут лишь местами и будут недолгими. "Это такие нормальные летние дожди, интенсивные, но не повсеместные и кратковременные", - пояснил метеоролог.

Он добавил, что после выходных, по предварительным данным, температура несколько упадет - до средних значений.

Между тем, жара сохраняется в регионах Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму - температуры там достигают 35 градусов. "Там наступает самый разгар лета", - отметил собеседник агентства, добавив, что в этих субъектах на юге действует предупреждение о повышенной пожарной опасности.

Теги: Москва, Подмосковье
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