В кварталах реновации на 2,5 квартиры будет приходиться одно машиноместо

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Три четверти машиномест в новых кварталах, которые появятся по программе реновации, будут бесплатными, заявил в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В ходе программы реновации обеспеченность машиноместами в новых жилых кварталах улучшится по сравнению с сегодняшним положением. Если сегодня в разных районах одно место на парковке на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машиноместо будет приходиться на 2,5 квартиры", - сказал Кузнецов. При этом, по его словам, массового строительства новых паркингов не предполагается.

"Высокого уровня обеспеченности машиноместами мы планируем достигнуть за счет грамотной планировки территории и создания специальных площадок для парковки в границах дорожной сети", - сказал чиновник. Он отметил, что в то же время возможно и строительство дополнительных паркингов в новых кварталах.

Ранее столичные власти утвердили программу реновации устаревшего жилфонда. Общая площадь подлежащих реновации домов составляет около 16 млн кв.м. Программа коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение квартир в 5 144 домах.