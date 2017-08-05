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Москва

Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы Москвы перекрыты до понедельника

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Автомобильное движение на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице, а также на площади Тверская Застава перекрыто с полуночи субботы до 5:00 7 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

"Для того, чтобы уложить асфальт "ковровым" способом, то есть одновременно на всей проезжей части, без спаек, необходимо полное перекрытие движения. Новое покрытие будет ровным и износостойким", - сказали в пресс-службе. В департаменте пояснили, что общая длина участка - 1,6 км, а площадь верхнего асфальтобетонного слоя - 47 тыс. квадратных метров.

"В работах будет задействовано более 450 единиц техники и 500 человек", - отметили в пресс-службе.

Мэрия информирует, что во время работ движение ограничено на 10 улицах и в семи переулках.

Объехать Тверскую улицу можно по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам - Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение перекрыто полностью, а на прилегающих улицах - частично. Ограничен проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. Участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской заставы) полностью перекрыт.

Движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей также закрыто.

На 2-й Тверской-Ямской улице движение ограничено. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского до переулка Александра Невского движение открыто в обе стороны. На участке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекрыто полностью.

Полностью перекрыты также три участка площади Тверская Застава - от Лесной улицы до улицы Бутырский Вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.

Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу, но участок от Заставного переулка до площади Тверская Застава доступен для проезда машин только в сторону площади.

Участок Ленинградского проспекта от площади Тверская Застава до Третьего транспортного кольца также закрыт для проезда, при этом дублеры открыты для движения автомобилей.

На участках 1-й Брестской и 2-й Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта асфальтирование проводиться не будет, но они также перекрыты, чтобы обеспечить подъезд техники к местам работ.

До укладки верхнего слоя асфальта на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах был проведен капитальный ремонт дорожного основания и уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Через 10-14 дней, когда с нового покрытия сойдет тонкая пленка битума, которая мешает сцеплению пластика с асфальтом, на проезжую часть нанесут дорожную разметку.

Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, площадь Тверская Застава благоустраиваются по программе "Моя улица". Работы планируется завершить ко Дню города.

На площадь Тверская Застава вернется зеленый сквер с отреставрированным памятником Максиму Горькому. Монумент перевезли из парка "Музеон" и установили на историческом месте в ночь с 30 на 31 июля. На площади у Белорусского вокзала также появится трамвайное кольцо.

Теги: Россия, Москва
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