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Москва

Совмещенная платформа станции "Кунцевская" московского метро закрылась на реконструкцию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совмещённая платформа станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий московского метро закроется для пассажиров с 5 октября, сообщили " Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филёвской линии будет изменён режим работы станции "Кунцевская". С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что станция изменит режим работы со 2 октября, однако было принято решение перенести закрытие на 5 октября.

Как сказал собеседник агентства, для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад.

"Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра", - уточнил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Изменение в режиме работы станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещенной платформы с одноименной станцией Филевской линии.

Реконструкция Филевской линии проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года, сообщили в столичном метрополитене.

Теги: Москва
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