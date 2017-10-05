Кучерена займется защитой прав владельцев нежилых помещений в сносимых пятиэтажках

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена решил оказать помощь бизнесменам - собственникам и арендаторам нежилых помещений, подлежащих обновлению в рамках жилищной реновации.

"Мы проследим, чтобы ни одного предпринимателя не "забыли", чтобы каждый из них получил помещение, по всем характеристикам не уступающее нынешнему", - сказал "Интерфаксу" в четверг Кучерена, создавший юридический штаб по защите интересов участников программы реновации в Москве.

По его словам, защита прав собственников и арендаторов нежилых помещений стала отдельным направлением работы юридического штаба. "Почти 200 из всех 800 поступивших с середины мая к нам обращений, то есть каждое четвертое - от бизнеса", - отметил адвокат. По его выражению, "здесь много своих нюансов". "Например, арендатором нежилых помещений в домах, подлежащих реновации, новые площади должны предоставить без торгов", - пояснил Кучерена.

Он подчеркнул, что законодательство предусматривает определенные гарантии для предпринимателей подлежащих реновации кварталов. "Собственникам гарантируется предварительное и равноценное возмещение в денежной форме или форме равноценного нежилого помещения на праве собственности. Арендаторы имеют право на заключение нового договора аренды на тех же условиях, что и ранее заключенный, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодательством", - сказал юрист.