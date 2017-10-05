Повторно задержанного оппозиционера Волкова оставили в полиции до утра

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция не отпустила до утра начальника штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, повторно задержанного в четверг.

"Волкова оставили в полиции до утра, его увели в камеру для административно задержанных", - написал в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее в четверг Мосгорсуд отменил решение об административном аресте Волкова на 20 суток и отправил дело по подсудности в Нижний Новгород, сам оппозиционер был освобожден из-под ареста.

Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде. Материалы в отношении него были направлены изначально в Симоновский суд Москвы, но позже переданы по подсудности в Савеловский суд по месту регистрации. Суд 2 октября признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного ареста.

2 октября Симоновский суд Москвы поместил на 20 суток ареста по аналогичному правонарушению и самого Навального. Его защита обжаловала решение суда, заседание по рассмотрению жалобы состоится 6 октября в Мосгорсуде.