Мособлдуму эвакуировали после звонка о минировании

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Московской областной думе после анонимного сообщения о взрывном устройстве объявлена эвакуация, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок об угрозе в Мособлдуме. Дальнейшая информация уточняется.

В пятницу утром в Москве после анонимных звонков также были эвакуированы пять школ.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Как заявил накануне, 5 октября, директор ФСБ России Александр Бортников, ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.