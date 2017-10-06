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Москва

Около 6 тысяч человек эвакуированы из 41 школы в Подмосковье

Есть обновление от 14:50

Ранее в Москве эвакуировали пять школ и Мособлдуму

Около 6 тысяч человек эвакуированы из 41 школы в Подмосковье
Архивное фото
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 40 школ Подмосковья эвакуированы после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, с утра до 12:00 в правоохранительные органы Московской области поступил 41 звонок об угрозах взрыва в школах. Во всех учебных заведениях проводится эвакуация.

На данный момент из помещений выведено порядка 6 тысяч человек, мероприятия продолжаются. Помещения обследуют кинологами, добавил собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось об эвакуации 1,5 тыс. человек из пяти школ Москвы (№№ 199, 625, 520, 1552 и 1217) после анонимных сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах. Также в столице эвакуировали Мособлдуму.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Как заявил накануне директор ФСБ России Александр Бортников, ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.

Теги: Московская область
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