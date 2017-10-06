Под Коломной перевернулся рейсовый автобус

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Подмосковье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"В районе села Лукерьино Коломенского района Московской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 39 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека.

Между тем источник в экстренных службах заявил, что "по докладу с места погибло до пяти человек". "Травмы, в том числе тяжелые, получили восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализируются в больницы Коломенского района.

По словам источника, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет.