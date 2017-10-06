Кинотеатр эвакуирован на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Пионер" на западе столицы эвакуирован после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил сотрудник кинотеатра, в пятницу вечером неизвестный сообщил о том, что в "Пионере", расположенном на Кутузовском проспекте, дом 21, якобы заложено взрывное устройство.

На место происшествия прибыли пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД и Скорой помощи. Из кинотеатра, расположенного в жилом доме, были эвакуированы несколько десятков посетителей. Ближайший сеанс на 21:30 отменен.

Ранее в пятницу сообщалось об эвакуации 1,5 тыс. человек из пяти школ Москвы (№№ 199, 625, 520, 1552 и 1217) после анонимных сообщений о заложенных на территории учебных заведений взрывных устройствах. Также в столице эвакуировали Мособлдуму ​. В Подмоскоье из 41 школы эвакуировали около 6 тысяч человек, а также около двух тысяч человек из торгового комплекса "Мега Белая Дача ". Около 350 человек эвакуированы из спорткомплекса "Лужники ". Эвакуировали также гостиницу Marriott Grand Hotel на Тверской улице в Москве. Более 2 тыс. человек эвакуированы из торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Щука " на северо-западе столицы.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.