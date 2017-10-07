Вокруг стадиона "Лужники" перекроют несколько улиц

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве в связи с проведением на стадионе "Лужники" в субботу, 7 октября, спортивного праздника главного управления МВД на нескольких улицах будут введены ограничения движения автотранспорта с 11:00 до 14:30, сообщило ГИБДД.

"ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", - говорится в сообщении.

Перекрыты будут следующие места: по Новолужнецкому проезду от Лужнецкого проезда до Лужнецкой набережной; по Лужнецкой набережной от Новолужнецкого проезда до Фрунзенской набережной; по Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Крымского проезда; по ул. Хамовнический Вал от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной; по ул. 3-я Фрунзенская от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной; по ул. 2-я Фрунзенская от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной; по ул. 1-я Фрунзенская от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной; по ул. Тимура Фрунзе от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной; по Крымскому проезду от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной.