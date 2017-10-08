Центральный участок зеленой ветки московского метро закрылся до понедельника

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Центральный участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская" в течение всего дня воскресенья будет закрыт для движения поездов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках "Речной вокзал" - "Белорусская" и "Новокузнецкая" - "Алма-Атинская", - уточнил собеседник агентства.

При этом станции "Белорусская" и "Новокузнецкая" временно будут работать как конечные. На "Белорусской" будет действовать пересадка на одноименную станцию Кольцевой линии, на "Новокузнецкой" - пересадки на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линий.

Работа закрытых станций возобновится в обычном режиме в понедельник в 5:30.