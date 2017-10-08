На горящем строительном рынке "Синдика" обрушилась кровля

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кровля горящего торгового комплекса "Синдика" в Подмосковье не выдержала высоких температур, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.

"Произошло обрушение кровли на площади более 300 кв.м. Очаговое горение зафиксировано на площади 55 тыс. кв.м", - сказал он.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар охватил всю территорию торгового комплекса . Несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.