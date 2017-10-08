На подземном паркинге горящего ТЦ "Синдика" взорвались несколько автомобилей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Взрываются припаркованные автомобили на подземной стоянке, горящего в Одинцовском районе строительном рынке "Синдика", сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации.

"Несколько машин взорвались на подземной парковке в горящем торговом комплексе", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным на сайте торгового центра, подземный паркинг рассчитан на 5,2 тыс. машиномест.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар охватил всю территорию торгового комплекса . Несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров. В здании обрушилась кровля на площади более 300 квадратных метров.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс ", ООО "Синдика-О" была основана весной 2000 года. Здание торгового комплекса введено в эксплуатацию несколько лет назад на месте одного из самых крупных строительных рынков в Москве.