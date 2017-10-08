Москва

В результате пожара на рынке "Синдика" у МКАД пострадали два человека

Есть обновление от 20:09

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате пожара на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе есть двое пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области вечером в воскресенье.

"Двое пострадавших. Один - направлен в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что второму пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф. За помощью к ним в первые часы обратились восемь человек с симптомами интоксикации дымом. Тогда же медики госпитализировали с горящей парковки одного мужчину, который пытался спасти от огня свой товар.

В МЧС сообщали, что из горящего торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов. Имеется паркинг на 5,2 тыс. машиномест.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Синдика
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