Пожарные предотвратили распространение огня за пределы горящего рынка "Синдика"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось рассечь на отдельные очаги возгорание на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС вечером в воскресенье.

"Удалось не допустить распространения огня за пределы рынка. Пожар рассечен на отдельные очаги. Они разбросаны по площади 55 тыс. кв.м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, распространяться огню уже некуда. "Здание горит полностью . Огонь наружу не вырывается, постройка горит изнутри. Вокруг на прилегающей к нему территории жилых и социально-значимых построек нет", - сказал представитель главка МЧС.

Локализовать пожар пока не удается. Как рассчитывают в МЧС, это возможно будет сделать только к 2-3 часам ночи.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что конструкции здания продолжают рушиться . "Площадь внутренних обрушений суммарно возросла до 600 кв.м", - сказал он.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.