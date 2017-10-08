Главные новости
МоскваОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДВ РоссииВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ РоссииВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков
Москва

В МЧС в ближайшие часы объявят о локализации пожара в торговом центре "Синдика"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ситуацию с пожаром в торговом центре "Синдика" на МКАД удалось стабилизировать, уже в ближайшее время будет объявлена локализация, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Ситуация стабилизирована. Думаю, уже в ближайшие часы будет объявлена локализация", - сказал он в ходе оперативного совещания в ходе доклада главе МЧС России Владимиру Пучкову.

По словам Полетыкина, пожар уже тушат с шести участков по всему периметру здания. Установлены две насосные станции на Москва-реке для подачи воды.

По-прежнему работают вертолеты Московского авиационного спасательного центра. "Авиация продемонстрировала максимальную эффективность, осуществлено 115 сбросов воды", - уточнил Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на жесткий контроль все участки по тушению пожаров. "Там, где существуют наибольшие риски, усиливайте работу наземной группировки и авиации. И еще раз напоминаю о необходимости соблюдения всех мер безопасности", - сказал министр.

Теги: Россия, Москва, МЧС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Кровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метровКровля рынка "Синдика" обрушилась на площади 1000 квадратных метров
На здание с вертолетов сброшено более 440 тыс. литров водыПодробнее
Огонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли зданияПодробнее
Очаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метровОчаги пожара на рынке у МКАД разбросаны на площади 55 тыс. кв. метров
Горит две трети площади торгового комплексаПодробнее
В Москве завершилась акция оппозицииВ Москве завершилась акция оппозиции
По данным источника "Интерфакса", препровожденные в автозаки для беседы активисты были отпущеныПодробнее
В центре Москвы начались задержания участников акции оппозицииВ центре Москвы начались задержания участников акции оппозиции
Как рассказали ранее наблюдатели, на Пушкинской площади собрались несколько десятков человекПодробнее
Вторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октябряВторая волна дождей накроет Москву в ночь на 9 октября
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе будет сухо и до 10-12 градусовПодробнее
В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспортаВ Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта
Изменения в основном затронут автобусы, следующие через Садовое кольцо, площадь Тверская застава и Краснопресненскую набережную Подробнее
Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человекЧисло погибших в ДТП в Подмосковье выросло до шести человек
В Коломенском районе перевернулся рейсовый автобусПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваОгонь полностью охватил строительный рынок "Синдика" у МКАДВ РоссииВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ РоссииВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарковВ миреПремьер Испании исключил отделение Каталонии от страныВ РоссииВ Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митингаВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции

В МЧС в ближайшие часы объявят о локализации пожара в торговом центре "Синдика"

В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон

Площадь возгорания составила 600 кв.м Подробнее

К тушению торгового центра "Синдика" привлекли почти 300 человек

Свыше 450 тыс. литров воды сброшено авиацией на горящий торговый центр Подробнее

Сборная Египта завоевала путевку на ЧМ-2018

Решающий гол в ворота Конго египтяне провели на 90+5 минуте с пенальти Подробнее

Пассажирский поезд протаранил заглохший на переезде КамАЗ в Орловской области

Пострадавших нет Подробнее

Власти Подмосковья заявили об отсутствии загрязнения воздуха из-за пожара на рынке

Сборная Польши стала участником ЧМ-2018

Она обеспечила себе первое место в группе Е, победив в воскресенье Черногорию Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции