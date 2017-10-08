В МЧС в ближайшие часы объявят о локализации пожара в торговом центре "Синдика"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ситуацию с пожаром в торговом центре "Синдика" на МКАД удалось стабилизировать, уже в ближайшее время будет объявлена локализация, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Ситуация стабилизирована. Думаю, уже в ближайшие часы будет объявлена локализация", - сказал он в ходе оперативного совещания в ходе доклада главе МЧС России Владимиру Пучкову.

По словам Полетыкина, пожар уже тушат с шести участков по всему периметру здания. Установлены две насосные станции на Москва-реке для подачи воды.

По-прежнему работают вертолеты Московского авиационного спасательного центра. "Авиация продемонстрировала максимальную эффективность, осуществлено 115 сбросов воды", - уточнил Полетыкин.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на жесткий контроль все участки по тушению пожаров. "Там, где существуют наибольшие риски, усиливайте работу наземной группировки и авиации. И еще раз напоминаю о необходимости соблюдения всех мер безопасности", - сказал министр.