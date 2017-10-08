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Москва

Пожар на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье локализован

Есть обновление от 23:43

Грамотная эвакуация позволила избежать жертв, заявляют в МЧС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пожар локализован в 22:56 мск на площади 55 тыс. квадратных метров", - сказал представитель главка.

Ранее источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил "Интерфаксу", что помощь медиков понадобилась троим пострадавшим в пожаре на "Синдике". В Минздраве Московской области официально подтверждают госпитализацию двоих человек.

В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре в торговом центре.

"Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация. Благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учётом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека", - сказали в МЧС.

В ведомстве подтвердили, что когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации.

"На парковке уже было сильнейшее задымление. Там начиналось горение. Люди могли там задохнуться, существовала угроза взрыва машин, поэтому решение - закрыть доступ на парковку правильное. Не один автомобиль не стоит человеческой жизни", - сказал предстатель МЧС.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов. Имеется паркинг на 5,2 тыс. машино-мест.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Россия, Москва
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