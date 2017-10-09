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Москва

Сгоревший ТЦ "Синдика" был застрахован в "дочке" ВТБ на 4,2 млрд руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Торговый центр строительных материалов "Синдика", в котором 8 октября произошел крупный пожар, был застрахован в "ВТБ Страховании" на сумму 4,2 млрд рублей, сообщил страховщик.

Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре, говорится в сообщении компании.

"Для принятия решения о выплате необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора. Выплата может быть осуществлена после проведения экспертизы, которая может занять от 3 до 6 месяцев. В случае положительного решения ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд рублей. "ВТБ Страхование" обладает достаточными ресурсами, поэтому выплата страхового возмещения не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании", - заявил замгендиректора компании Алексей Володин, процитированный в сообщении.

Пожар в ТЦ "Синдика" (расположен на 65-м км МКАД, внешняя сторона) произошел 8 октября. Посетители были эвакуированы. Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. В 22:56 по Москве воскресенья пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м.

В 07:03 в понедельник МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ. При пожаре пострадали три человека.

"Синдика" - строительный торговый центр, занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1 тыс. магазинов. Имеется паркинг на 5,2 тыс. машиномест.

Пожар на строительном рынке в Подмосковье

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Теги: Синдика
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