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Москва

За девять дней октября в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, за последние сутки в столице выпало 4,5 мм, а с начала месяца - 28,5 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в понедельник.

По информации ведомства, с начала октября в Москве количество осадков превысило 48% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода в столичном регионе сохранится вечером в понедельник и в ночь во вторник, к утру может выпасть до 3 мм осадков при температуре 6-8 градусов и порывах ветра местами до 15 м/сек.

Более 90% выпавших осадков (24 мм) пришлось на период с 4 по 6 октября.

Теги: Москва
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