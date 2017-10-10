Правительство Москвы одобрило бюджет с увеличивающимися социальными расходами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета Москвы одобрен на заседании правительства столицы во вторник и теперь будет внесен в Мосгордуму.

"Москва прошла сложный период времени - различные проблемы в области экономики, связанные с санкциями, связанные с изменением курса рубля, ценой на сырьевые составляющие, и сегодня можно констатировать факт, что мы вышли на устойчивую траекторию развития, что и отражено в проекте бюджета Москвы", - заявил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что доходы бюджета в 2018-2020 годах будут расти на 5% ежегодно. При этом расходы на социальную сферу будут расти в два раза быстрее, чем на другие отрасли, что позволит повысить выплаты льготникам, а также повысить зарплаты работникам бюджетной сферы - образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и другим.

"Проект бюджета сохраняет приоритеты строительства дорог, метро, строительства жилья и социальных объектов", - сказал мэр.

Кроме того, по его словам, проектом главного финансового документа Москвы предусмотрены меры поддержки промышленности. "Все эти меры направлены на создание высококвалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, в первую очередь, москвичей. В целом, усилена социальная направленность бюджета, с другой стороны, сохранены инвестиции в развитие его будущего", - подчеркнул Собянин.

В соответствии с 3-летним проектом бюджета Москвы его доходы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей (расходы - 2,3 трлн) , в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей.