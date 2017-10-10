Транспортную развязку в подмосковном Лыткарино запланировали открыть в конце 2017 г.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Транспортную развязку на пересечении федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе планируют открыть в декабре 2017 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Выехать из Лыткарино сегодня - целое дело. Очень напряженное движение, большое количество машин в час пик. Развязка, которую мы откроем здесь в декабре, по сути, все эти проблемы снимает. Для города строительство развязки стратегически важно", - сказал Воробьев журналистам.

Как уточнил директор блока "Инфраструктурные строительство" компании-подрядчика АО "Стройтрансгаз" Владислав Потоцкий, работы выполнены на 80-85%, готовы все основные сооружения.

Контракт на строительство объекта был заключен в декабре 2014 года. Подрядчик приступил к работам в мае 2015 года. Общая стоимость объекта составляет порядка 3,8 млрд рублей. Общая протяженность развязки с учетом съездов составляет более 6,8 км.

Перспективная интенсивность движения составит свыше 67 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения на развязке увеличится до 120 км/ч.

Ожидается, что транспортная развязка позволит увеличить транспортную доступность Лыткарино и логистического комплекса в районе городского поселения Томилино.