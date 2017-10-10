При реконструкции Калужского шоссе построят 11 пешеходных переходов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцать пешеходных переходов построят при реконструкции Калужского шоссе.

В настоящее время завершаются монолитно-бетонные работы на внеуличных пешеходных переходах через Калужское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на главу ведомства Андрея Бочкарева.

Как уточнили в департаменте, генподрядчик ИФСК "АРКС" ведет строительство 11 внеуличных пешеходных переходов в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе автомобильной дороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Белоруссией на участке от 20 км до 49 км Московской области до Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Проектом предусмотрено строительство восьми надземных и трех подземных пешеходных переходов. В настоящее время на пешеходных переходах ведутся отделочные работы.