Москва

Выделенная полоса на Хорошевском шоссе в Москве заработает с 16 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Выделенная полоса для общественного транспорта на Хорошевском шоссе, на севере столицы, заработает с 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта "Интерфаксу".

"Протяженность новой "выделенки" составит 2,7 км. Она будет проходить в оба направления практически на всем шоссе, за исключением небольшого участка в районе пересечения с улицей Куусинена в связи с работами по строительству станции метро "Хорошевская" Третьего пересадочного контура", - рассказал собеседник агентства.

После завершения строительных работ выделенная полоса станет непрерывной на всем протяжении Хорошевского шоссе, уточнили в ведомстве.

В настоящее время по Хорошевскому шоссе проходят трассы 21 маршрута, из которых 17 обслуживает ГУП "Мосгортранс", 4 - перевозчики, перешедшие на новую модель работы в рамках госконтракта. При этом общая среднесуточная перевозка составляет 132 тыс. человек.

Теги: Москва
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