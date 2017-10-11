Зону повышенного штрафа за торговлю у метро в Москве собрались расширить до 50 м

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Территорию вблизи станций Московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, на которой применяется повышенный штраф за несанкционированную торговлю, предполагается увеличить с 25 метров до 50.

Соответствующие поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение столичных депутатов комиссией Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

По действующему КоАП Москвы за осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест размер штрафа для граждан составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 200 тыс.

За повторное нарушение, а также за несанкционированную торговлю на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метро штраф для граждан в настоящее время составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических - 500 тыс. рублей.

Согласно разработанному проекту изменений, предполагается, что повышенные штрафы будут взиматься в случае нарушения не только в вестибюлях станций и других сооружениях метрополитена, но и в 50-метровой зоне от них, а также станций монорельсовой системы и транспортно-пересадочных узлов.

Кроме того, разработанным документом предполагается, что штрафовать за незаконную торговлю вблизи метро, монорельсовой системы и ТПУ будут сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", а не Объединения административно-технических инспекций города.

В пояснительной записке к проекту поправок отмечается, что их принятие "позволит упорядочить осуществление торговой деятельности и оказание услуг в Москве и увеличить количество выявляемых и пресекаемых правонарушений в этой сфере".