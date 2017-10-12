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Москва

Затяжные дожди придут в Москву к концу недели

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Из-за продолжительных дождей до конца недели в Москве более 20 мм осадков, сообщает Росгидромет.

По предварительным расчетам ведомства, прирост осадков к вечеру воскресенья может составить около 35% месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм. Пик дождей, по расчетам синоптиков, придется на пятницу (до 12 мм) и субботу (до 7 мм), максимальные дневные температуры составят от 8 до 11 градусов.

В Гидрометцентре России уточнили, что за последние 12 часов в городе (базовая метеостанция на ВДНХ) выпало 5 мм осадков. По предварительной оценке синоптиков, с начала октября в Москве выпало уже 36 мм осадков или около 60% месячной нормы.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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