В Новой Москве загорелся склад на заводе "Мосрентген"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар в складском помещении на территории завода "Мосрентген" в Новой Москве локализован на площади 70 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, после поступления сообщения о пожаре на градообразующем предприятии, на завод была направлена усиленная группировка пожарных.

По предварительным данным, пожар произошел в складском помещении на территории завода, где хранились пластиковые окна.

По прибытии были обнаружены два очага пламени. Один из них локализован на площади 70 кв.м. Второй - потушен на площади 20 кв.м.

Дальнейшая информация уточняется.