Пожар в торговом центре в Чехове потушили

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Перспектива" в подмосковном Чехове ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

"В 03.50 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте подмосковного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в торговом центре "Перспектива" огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. метров, в тушении пожара были задействованы почти сто человек. Источник в экстренных службах сообщал "Интерфаксу", что кровля торгового центра практически полностью обрушилась.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в пожаре нет.