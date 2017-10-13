На строительство третьей полосы "Шереметьево" потратят еще 3,2 млрд руб

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)", структура Росавиации) провело очередную закупку у единственного поставщика по строительству третьей-взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта "Шереметьево", следует из материалов сайта госзакупок.

Стоимость работ - более 3,2 млрд руб. Договор должен быть выполнен в течение 411 календарных дней (более чем 13 месяцев) с даты заключения.

Генподрядчиком строительства ВПП-3 "Шереметьево" является ООО "Трансстроймеханизация" (входит в ПАО "Мостотрест").

Как сообщалось накануне, готовность объекта, который должен быть сдан к началу ЧМ-2018, на конец I полугодия составляла менее 44%. При этом из 8,3 млрд рублей бюджетных средств, утвержденных на строительство ВПП в 2017 году, ФГУП "АГА(а)" освоила лишь 3,083 млрд рублей, или 37,1%, следует из материалов к проекту госбюджета на 2018 г.

Решение о строительстве ВПП-3 "Шереметьево" принято в 2009 году. Первоначально, с 2012 года, полосу строило ЗАО "Инжтрансстрой" (до декабря 2014 года входило в "Базовый элемент" Олега Дерипаски), с которой был заключен контракт стоимостью 22,4 млрд руб. В 2014 году готовность объекта составляла 28%. Но в мае 2015 года компания приостановила строительство, в отношении нее была введена процедура наблюдения.

В 2015 г.оду правительство утвердило новым генподрядчиком "Трансстроймеханизацию", контракт с ней оценивался в 17,6 млрд руб. Однако в конце 2016 года "Шереметьево" столкнулось с серьезным дефицитом средств на реконструкцию и строительство объектов федеральной собственности. Только на ВПП-3 не хватало, по разным оценкам, от 5 до 13 млрд руб. В июне этого года глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что дефицит средств на строительство объекта в 2018 году составляет 7,5 млрд руб., но его планируется покрыть за счет средств ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".