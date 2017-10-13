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Москва

Выделенная полоса заработает на трех улицах северо-востока Москвы с 23 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает в Северо-Восточном округе столицы с 23 октября, сообщает сайт мэрии Москвы в пятницу.

Выделенная полоса пройдет от Дмитровского шоссе по Лианозовскому проезду, улицам Череповецкая, Лескова и Широкой до Осташковской улицы. Ожидается, что появление полосы улучшит работу наземного транспорта в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово.

Ранее сообщалось, что в октябре также заработает выделенная полоса на Хорошевском шоссе и на участке проспекта Мира между Садовым кольцом и Рижским вокзалом.

Теги: Москва
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