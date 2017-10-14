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Москва

Улицы в центре Москвы в субботу перекроют для парада-карнавала

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Масштабный парад-карнавал в центре столицы в субботу даст старт XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, основная программа которого пройдет в Сочи по 21 октября, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете фестиваля.

"Красочное шествие, представляющее реконструкции мировых грандиозных фестивалей и карнавалов от Рио-де-Жанейро до Венеции, пройдет в самом центре российской столицы. Порядка 45 тыс. человек, включая делегатов со всех уголков планеты, проследуют маршрутом протяженностью 8 км от Васильевского спуска по набережным до Лужников", - рассказал собеседник агентства.

Откроют колонну парада официальные делегации стран-участниц фестиваля, которые пройдут со своими государственными флагами. Далее участники шествия представят реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, реконструкции Венецианского, Кельнского, Китайского и Бразильского карнавалов, Голландского фестиваля тюльпанов, праздников Цветения сакуры, Холи (Индия) и Марди гра (Новый Орлеан, США). Замкнет колонну оркестр из России.

После шествия часть декоративных платформ будут размещены на временной выставке на Главной аллее "Лужников". Шествие от Васильевского спуска начнется в 15:00.

Затем с 18:00 до 23:00 в "Лужниках" состоится концерт с участием популярных артистов, включая Тимура Родригеза, Елены Темниковой, ВИА Гры, Бьянки и многих других.

В оргкомитете напомнили, что иностранные участники и организаторы фестиваля могут посетить Россию без оформления въездной визы. Всего участниками фестиваля станут 20 тыс. молодых людей, половина из которых - иностранные граждане, резиденты более чем 150 стран.

В пресс-службе департамента транспорта столицы ранее сообщили "Интерфаксу", что в связи с парадом с 06:00 до 14:00 субботы для автомобилей закроют Москворецкую набережную между Китайгороским проездом и Большим Москворецким мостом, Кремлевскую и Пречистенскую набережные, съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную, улицу Ленивка и Соймоновский проезд. С 06:00 до 18:30 будет закрыта Фрунзенская набережная, перекроют и ряд прилегающих улиц. С 06:00 до 19:30 перекроют движение по Лужнецкой набережной, а с 12:00 до 19:30 - улицу Хамовнический Вал.

Теги: Москва
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