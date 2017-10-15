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Москва

Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

Есть обновление от 04:23

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован, сообщает в ночь на воскресенье столичное ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

"По предварительной информации, происходит пожар в подвале трехэтажного складского здания", - сообщили ранее в ГУ МЧС.

Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги: Россия, Москва
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