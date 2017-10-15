Торговый центр эвакуировали в Москве из-за анонимной угрозы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. человек эвакуированы из торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил звонок об угрозе взрыва в торговом центре "Европейский", расположенном по адресу: площадь Киевского вокзала, 2. Службой безопасности было принято решение об эвакуации, из помещения выведено свыше 3 тыс. человек.

Территория торгового центра будет обследована кинологами, добавил собеседник агентства.