Подмосковный Минздрав не усмотрел нарушений в работе скорой при приеме вызова актеру Марьянову

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подмосковный Минздрав в результате служебной проверки в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова не нашел нарушений в действиях операторов службы 112, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"(...) Все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов "Системы-112" не выявлено", - отметили в подмосковном Минздраве.

По данным пресс-службы ведомства, звонок о вызове "скорой" актеру поступил в 18:47 оператору из Мытищ, который заполнил информационную карточку и в 18:49 перевел вызов оператору в Лобне. В 18:51 оператор соединил заявителя с диспетчером станции скорой помощи. В 19:03 на номер 112 поступил повторный вызов с отказом от вызова "скорой", отказ был зафиксирован оператором Лобненской системы в 19:05 и передан местной станции скорой помощи.

Накануне подмосковные следователи по результатам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи. Проверка проводилась в связи с информацией в СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего последний скончался.