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Москва

Платформа станции "Кутузовская" московского метро закроется для пассажиров

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В связи с реконструкцией Филевской линии Московского метрополитена с 18 октября закрывается для пассажиров платформа станции "Кутузовская" по направлению в центр, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Теперь чтобы попасть на станцию "Кутузовская" при следовании по Филевской линии из центра пассажирам необходимо доехать до станции "Студенческая" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кутузовская" в сторону центра необходимо доехать до станции "Фили" и перейти на поезд, следующий в центр. При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станцией "Кутузовская" Московского центрального кольца.

"В настоящее время реконструкция Филевской линии - один из наиболее масштабных проектов Московского метрополитена. Ремонтные работы здесь не проводились с момента открытия Филевской линии в конце 50-х годов прошлого века. Сооружение новых платформ и их техническое перевооружение позволит повысить парность поездов с 15 до 22 пар в час и сократить интервалы движения до 3 минут", - рассказал первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

В пресс-службе напомнили, что с 17 октября изменился режим работы станции "Багратионовская", на которой в связи с ремонтом посадка и высадка пассажиров, следующих по линии из центра, из первого вагона не производится.

Ожидается, что все ремонтные работы на наземном участке Филевской линии закончатся в середине 2018 года.

Теги: Россия, Москва
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